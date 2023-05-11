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إستونيا قد تغلق معبرا على الحدود مع روسيا

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إستونيا قد تغلق معبرا على الحدود مع روسيا
Globallookpress Sergei Stepanov
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أعلن وزير الداخلية الإستوني لاوري لاينيميتس أن بلاده تدرس إمكانية إغلاق معبر كويدولا على الحدود مع روسيا أمام حركة السيارات.

وأشار الوزير في حديث لمحطة الإذاعة والتلفزيون المحلية إلى أن القرار بهذا الصدد سيتخذ بناء على نتائج تحليل حركة المرور عبر المعبر، الذي سيكون جاهزا مع نهاية العام.

وقال: "نود أن نحصل على هذا التحليل في النصف الثاني من العام، وسيكون من الممكن أن نرى ما هي الآثار وهل سيكون مبررا استمرار ذلك أم لا".

وأكد أن "القرار لم يتخذ بعد، والدراسات في بدايتها فقط".

ومن بين أسباب القرار المحتمل، ذكر الوزير تراجع عدد المسافرين عبر الحدود والعلاقات السيئة مع روسيا وضرورة ادخار الموارد.

يذكر أنه في الوقت الحالي هناك 7 معابر حدودية بين روسيا وإستونيا، 3 منها للسيارات واثنان للقطارات.

المصدر: نوفوستي

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