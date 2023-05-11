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الأمم المتحدة تعرب عن رغبتها في رؤية نهاية الصراع في أوكرانيا

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الأمم المتحدة تعرب عن رغبتها في رؤية نهاية الصراع في أوكرانيا
AFP Ludovic MARIN
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أعربت الأمم المتحدة عن رغبتها في رؤية نهاية للنزاع في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي. وفق ما ذكره في إيجاز يوم الخميس، الممثل الرسمي للأمين العام للمنظمة العالمية ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك ردا على طلب للتعليق على أنباء نقل لندن صواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز "Storm Shadow" إلى كييف: "لا نعلق على كل شحنة أسلحة عند حدوثها. نود أن نرى نهاية لهذا الصراع وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بلاده تزود أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى بما يكفي لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

وقال الكرملين، في تعليقه على تقارير عن مثل هذه التسليمات، إن هذا سيتطلب ردا مناسبا من الجيش الروسي، الذي سيتخذ القرارات المناسبة.

المصدر: RT + وكالات

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