هذه المرة في دبي.. المصاعب تلاحق شركة الطيران Flyone Armenia الأرمنية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأرمنية Flyone Armenia آرام أنانيان، عدم تمكّن إحدى طائراتها من تنفيذ هبوطها الاضطراري في مطار دبي بسبب منع سلطات الطيران في المطار الإماراتي.

وقال أنانيان لوكالة أنباء "تاس" اليوم الخميس: "لم تتمكن إحدى رحلات الشركة من الهبوط اضطراريا في مطار دبي بسبب المنع الذي أعلنته سلطات الطيران هناك".

منعت سلطات الطيران في دبي رحلة Flyone Armenia يريفان - دبي – يريفان، من الهبوط في مطار آل مكتوم الدولي.

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وأضاف: "تلقتّ الشركة كافة أذونات الرحلة بصورة مسبقة. وهبطت الطائرة في مطار جزيرة كيش في إيران وهي الآن في طريق عودتها إلى يريفان".

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الأرمنية ذكرت يوم 7 مايو الجاري، أن مسؤولي الحركة في مطار دبي لم يأذنوا بدخول رحلات الشركة الأرمنية المنتظمة المذكورة بدخول المجال الجوي لمدينة دبي.

وختم المصدر: "بعد تنفيذ الهبوط الاضطراري في مطار بإيران وإعداد كافة الوثائق اللازمة، واصلت الطائرة تحليقها وهبطت في مطار دبي".

يشار إلى أنه في نهاية أبريل الفائت، أعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات Flyone Armenia إلى أوروبا من دون إذن مسبق.

المصدر: تاس