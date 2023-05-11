 
مباشر
عاجل
عسقلان تتعرض لرشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة

روسيا تنهي اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع بولندا

أخبار العالم

روسيا تنهي اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع بولندا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vajp

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنهاء اتفاقية عام 1993 بين حكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية اليوم الخميس على موقع المعلومات القانونية على الإنترنت: "تم إنهاء الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقعة في وارسو في 25 أغسطس 1993".

ونصت الاتفاقية على أنه من أجل دمج الدولتين في المجتمع العلمي والتقني العالمي وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي على هذا الأساس، سيساهم الطرفان في إقامة روابط علمية وتقنية مباشرة وإبرام اتفاقيات بين المعاهد ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية والصناعية والشركات الروسية والبولندية.

المصدر: الخارجية الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا