روسيا تنهي اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع بولندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنهاء اتفاقية عام 1993 بين حكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية اليوم الخميس على موقع المعلومات القانونية على الإنترنت: "تم إنهاء الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقعة في وارسو في 25 أغسطس 1993".

ونصت الاتفاقية على أنه من أجل دمج الدولتين في المجتمع العلمي والتقني العالمي وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي على هذا الأساس، سيساهم الطرفان في إقامة روابط علمية وتقنية مباشرة وإبرام اتفاقيات بين المعاهد ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية والصناعية والشركات الروسية والبولندية.

المصدر: الخارجية الروسية