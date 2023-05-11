"بوليتيكو": أزمة أوكرانيا تكشف المخاوف الكامنة في أوروبا وعلاقة واشنطن بها

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن معظم دول أوروبا تخشى الإضرار بعلاقتها مع واشنطن فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، وهو ما تمت ترجمته في ارتباطها بالالتزامات الأمنية الأمريكية في القارة.

إلا أنه بالتوازي مع ذلك، تقول الصحيفة، سيكون في إطار الوهم أي اعتقاد بأن المساعدة الأمريكية يمكن الاعتماد عليها إلى أجل غير مسمّى.

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وقالت بوليتيكو: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نجحت معظم بلدان وسط وشرق أوروبا في دفن مفهوم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، الذي يعني قدرة الاتحاد على التصرف بشكل مستقل، وذلك دون الرجوع إلى واشنطن للحصول على إذنها، حيث ترى العديد من دول الاتحاد الأوروبي أنه في هذه الوثيقة تكمن المجازفة بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأشار المحللون في مقالتهم إلى أن رد فعل أوروبا على الاختباء خلف ظهر الولايات المتحدة وصل إلى ذروته على خلفية الدراما التي اشتعلت في مسالة توريد دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي