قوات كييف تهدد مسؤولا في دونيتسك باستهداف زوجته

أفادت هيئة الأمن الفدرالي الروسية بأن القوات الأوكرانية في محاولة فاشلة أقدمت على تهديد مسؤول في جمهورية دونيتسك بقتل زوجته إذا لم يتعاون معها في تسليم المعلومات.

وجاء في بيان الهيئة: "أحبطت قوات الأمن الروسية محاولة تجنيد النائب الأول لوزير حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك من قبل ممثلين عن إدارة القوات الأوكرانية لمنطقة خاركوف عبر تهديد حياة زوجة المسؤول المحتجزة لديهم".

وأضاف البيان، "ذهبت زوجة المسؤول إلى خاركوف في 1 مارس لحضور جنازة والدتها وتم احتجازها هناك من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية. وتحت الضغط وتهديد حياة زوجة المسؤول، حاول ضباط ادارة أمن الدولة إجبار دميتري كوستامين على تسليم معلومات سرية".

وتمكنت القوات الخاصة الروسية من تحرير زوجة المسؤول ومغادرة أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس