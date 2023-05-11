بعد خسارة منصبها.. رئيسة وزراء فنلندا تخسر زوجها

تقدمت رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها سانا مارين، وزوجها ماركوس رايكونن، بطلب طلاق مشترك، حسبما أعلنا في منشور عبر "إنستغرام".

وجاء في المنشور الذي نشرته مارين عبر خاصية الـ"ستوري" وأعاد زوجها نشره: "نحن ممتنان لمدة 19 عاما قضيناها معا ولابنتنا الحبيبة. سنبقى أفضل الأصدقاء".

"انستغرام"

مارين ورايكونن، اللذان كانا يعملان في شركة لرأس المال الاستثماري، لديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات. تزوجا في عام 2020 بينما كانت مارين في منصبها وهي تتعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19.

وبعد زواجها من رايكونن في أغسطس 2020، كتبت مارين على "إنستغرام": "لقد عشنا شبابنا معا، ودخلنا مرحلة البلوغ معا وكبرنا وأصبحنا والدين لابنتنا العزيزة معا".

هذا واستقالت مارين وحكومتها، بعد أن خسرت وحزبها الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وتعتبر مارين البالغة من العمر 37 عاما، أصغر رئيسة وزراء في العالم عندما تولت منصبها في عام 2019.

المصدر: "الغارديان"