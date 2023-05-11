نهاية مأساوية لركاب حافلة.. نجوا من حادث مروع فوجدوا النحل الإفريقي بانتظارهم! (فيديو+ صور)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، بعد تعرضهم لهجوم من قبل "النحل الإفريقي القاتل" في أعقاب حادث مروري في نيكاراغوا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن "الضحايا من بين حوالي 60 راكبا كانوا على متن حافلة خرجت عن الطريق، وانتهى بها الأمر بالتحطم في منطقة لتربية النحل الإفريقي القاتل".

🇳🇮 | Un bus desbarrancó en Nicaragua y cayó sobre un panal de abejas: seis personas murieron por las picaduras. pic.twitter.com/68hHTJpEOm — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 10, 2023

وأضافت: "رغم أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن غرزت لأكثر من 50 مترا في أرض زراعية للبن، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأت بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية".

🔴BUS SE PRECIPITA EN NICARAGUA Y CAE SOBRE UN PANAL DE ABEJAS; SEIS PERSONAS MURIERON POR LAS PICADURAS



Seis personas, entre ellas una niña de ocho años, murieron tras sufrir picaduras de abejas, luego que el bus con 45 pasajeros se precipitara a un abismo en Nicaragua. pic.twitter.com/Dpq4HQPoWU — Sivar News (@SivarNewsSV) May 10, 2023

وقال مسؤولو الصحة إن النحل القاتل هاجم 45 من بين 60 راكبا. وذكرت قناة 8 التلفزيونية الحكومية أن سكان المنطقة حاولوا إنقاذ الركاب المحاصرين، لكنهم أوقفوا جهودهم بسبب وجود النحل.

المصدر: ديلي ميل