ساليفان يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، بحثا فيه التطورات في غزة، والرد الفلسطيني.

وجدد ساليفان التأكيد على دعم الإدارة الصارم لأمن إسرائيل، وكذلك حقها في الدفاع عن شعبها من الهجمات الصاروخية.

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كما أشار ساليفان إلى الجهود الإقليمية المستمرة للتوسط لوقف إطلاق النار، وشدد على الحاجة إلى تهدئة التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وقصفت إسرائيل الأربعاء أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ عبر الحدود، ما أدى إلى إنطلاق صفارات الإنذار لمسافة تصل إلى تل أبيب، في حين بدأت مصر جهودا للتوسط في إنهاء القتال.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، ركزت على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وشدد أوستن على دعمه المتواصل لحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها ضد الهجمات الصاروخية، كما جدد دعمه الثابت لأمن إسرائيل وحث على خفض التصعيد وصولا إلى هدوء دائم.

وتأتي الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية في ظل توتر غداة مقتل أكثر من 15 فلسطينيا، بينهم قادة في حركة الجهاد، بقصف إسرائيلي على القطاع.

والأربعاء، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عشرات الصواريخ على بلدات جنوب إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة.

المصدر: RT + وكالات