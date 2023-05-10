مراسلنا: أنباء عن مقتل فلسطينيين اثنين باستهداف طائرات إسرائيلية لشقة سكنية غرب خان يونس

أفاد مراسل RT بورود أنباء عن مقتل فلسطينيين اثنين ووقوع إصابات عدة باستهداف طائرات إسرائيلية لشقة سكنية في برج H1 بمدينة حمد غربي خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر فيديو لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في جنوب شرق غزة اليوم الأربعاء.

وأعلن الأربعاء، أنه قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من الغارات التي أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

المصدر: RT