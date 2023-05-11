بيلاروس.. اعتراف 4 موقوفين بالتخطيط لاعتداءات إرهابية بتوجيه من كييف في الـ9 من مايو

أفادت قناة "أو أن تي" البيلاروسية باعتراف أربعة موقوفين بتخطيطهم لتفجيرات إرهابية في بيلاروس بتوجيه من وزارة الدفاع الأوكرانية، في عيد النصر على النازية في الـ9 من مايو.

وأفادت قناة "أو أن تي" البيلاروسية بأن الموقوفين رجلان وامرأتان وأعمارهم دون الـ30 عاما، وخططوا لتنفيذ عدة هجمات إرهابية في بيلاروس في عيد النصر على النازية في الـ9 من مايو الجاري، وأن خيوط الجريمة تقود إلى كييف.

وذكرت وسائل الإعلام البيلاروسية نقلا عن مصادر أمنية، أن الهجمات تم التحضير لها برعاية وزارة الدفاع الأوكرانية، وأن المتفجرات أدخلت إلى بيلاروس في أجهزة منزلية.

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المصدر: إنترفاكس + نوفوستي