مالي.. مقتل ستة جنود بكمين مسلح قرب باماكو

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن ستة جنود قتلوا وأصيب تسعة آخرون، بكمين مسلح وقعت فيه قوة للجيش قرب العاصمة باماكو غربي البلاد.

وأشارت الوكالة أنه حسب مصدر في الشرطة ومسؤول محلي، فإن الجنود تعرضوا الإثنين الماضي، لكمين في المنطقة القريبة من بلدة بادالا قرب كيتا على مسافة حوالى 130 كلم من العاصمة، بدون توضيح طبيعة الهجوم وهوية المهاجمين.

وأكد مسؤول محلي للوكالة الحصيلة متهما "إرهابيين" بشن الهجوم.

وأضاف مصدر الشرطة أن "الجنود ردوا موقعين عدة قتلى بين المهاجمين"، بدون إضافة مزيد من التفاصيل.

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المصدر: أ ف ب