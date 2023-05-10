غالانت يبحث مع أوستن التطورات في غزة ورد الفصائل الفلسطينية

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأربعاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وردّ الفصائل الفلسطينية.

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وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الوزير غالانت التطورات ناقش الأمنية الأخيرة في إسرائيل، بما في إطلاق الفصائل الفلسطينية 400 صاروخ خلال اليومين الماضيين من قبل منظمة الجهاد الإسلامي.

وذكرت أن غالانت أطلع الوزير أوستن على العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والتي استهدف خلالها ثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي في غزة.

كما عرض بالتفصيل التهديدات الوشيكة على زعم أنها تستهدف إسرئيل.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش على استعداد لكل سيناريو عملياتي بما في ذلك حملة مطولة وتحديات متعددة الجبهات.

ووجه غالانت الشكر لوزير الدفاع الأمريكي على دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وللشراكة التي لا مثيل لها بين مؤسسات الدفاع المعنية.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية