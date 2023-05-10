العثور على قذيفة HIMARS لم تنفجر في جمهورية لوغانسك

أفادت وكالة "نوفوستي" بالعثور على قذيفة لراجمة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع لم تنفجر، في مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على القذيفة بأحد المباني أثناء إزالة آثار قصف القوات الأوكرانية للمدينة يوم الأربعاء.

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وتعمل فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية في المكان، وتم إخلاء المبنى من السكان بعد العثور على القذيفة.

وكانت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في اللجنة المشتركة للرقابة والتنسيق قد أفادت في وقت سابق بأن القصف الأوكراني على مدينة ستاخانوف بصواريخ HIMARS أسفر عن مقتل إمرأة وإصابة 3 أخريات بجروح.

المصدر: نوفوستي