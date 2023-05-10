 
مباشر

العثور على قذيفة HIMARS لم تنفجر في جمهورية لوغانسك

أخبار العالم

العثور على قذيفة HIMARS لم تنفجر في جمهورية لوغانسك
Sputnik VIKTOR ANTONYUK
مدينة ستاخانوف (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vaas

أفادت وكالة "نوفوستي" بالعثور على قذيفة لراجمة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع لم تنفجر، في مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على القذيفة بأحد المباني أثناء إزالة آثار قصف القوات الأوكرانية للمدينة يوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-27" ومقتل 500 جندي أوكراني خلال يوم

وتعمل فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية في المكان، وتم إخلاء المبنى من السكان بعد العثور على القذيفة.

وكانت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في اللجنة المشتركة للرقابة والتنسيق قد أفادت في وقت سابق بأن القصف الأوكراني على مدينة ستاخانوف بصواريخ HIMARS أسفر عن مقتل إمرأة وإصابة 3 أخريات بجروح.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا