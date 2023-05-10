بكين تحذّر شولتس من عواقب إطالة النزاع في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من عواقب إطالة النزاع في أوكرانيا.

وقال الوزير الصيني: "إطالة الحرب لن تؤدي سوى إلى المزيد من الصعوبات، ومن الضروري التوصل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت وإنهاء القتال".

كما حثّ، تشين، على تسوية النزاع الأوكراني عبر الطرق السياسية لإحلال الأمن المستدام في أوروبا.

وأكد أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية يتمثل في المساعدة على إطلاق مفاوضات السلام.

المصدر: Lenta.ru