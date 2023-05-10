ستولتنبرغ: لا يمكن لأحد الاستهانة بالقوات الروسية في أوكرانيا

أكد أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أنه لا يمكن لأحد الاستهانة بالجيش الروسي والتحصينات التي شيّدها على محاور انتشار قواته في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في حديث لشبكة "سي إن إن: "لا ينبغي التقليل من شأن الروس أبدا، كانت خطوط المواجهة الأمامية مستقرة لفترة طويلة، وتمكنت القوات الروسية من إنشاء خطوط دفاعية كبيرة ومهمة لصد الهجوم الأوكراني المضاد".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، قال في أوائل شهر أبريل الماضي إن الهجوم الأوكراني المضاد قد يبدأ في الصيف، وأفاد في وقت لاحق بأنه سيبدأ قريبا.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه كان من المقرر شن الهجوم الأوكراني المضاد الأوكراني في 30 أبريل الماضي.

وأشار عدد من الخبراء لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة التي تطلقها كل من كييف وواشنطن، وأنها قد تكون جزءا من حملة تضليل مدروسة.

المصدر: نوفوستي