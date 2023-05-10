فنلندا تعرض للبيع جزيرة محصنة عسكريا على الحدود مع روسيا

أعلنت إذاعة YLE الفنلندية أن جزيرة رانكي الصغيرة المحصنة عسكريا في جنوب شرق فنلندا، القريبة من الحدود الروسية معروضة للبيع مقابل 7.9 مليون يورو.

وذكرت الإذاعة في تقريرها: "للبيع جزيرة عسكرية سابقة قرب الحدود مع روسيا. السعر المطلوب قرابة ثمانية ملايين يورو".

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واشترى، إسمو ريايتو، الجزيرة قبل ثماني سنوات مقابل 700 ألف يورو. وهو واثق من أنه سيبيع الجزيرة بحلول نهاية هذا العام.

وقال رياتيو: "لقد استثمرنا كثيرا في الجزيرة: الآن هناك 100 قطعة أرض معروضة للبيع".

وكانت جزيرة رانكي تحت سيطرة قوات الدفاع الفنلندية حتى عام 2015.

وتعد فنلندا واحدة من الدول الرائدة في العالم من حيث عدد الجزر حيث أنها تحوي على أكثر من 180 ألف جزيرة. والكثير منها ممتلكات خاصة.

المصدر: نوفوستي