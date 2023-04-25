بيع قطعة أرض في دبي بمبلغ قياسي

شهدت إمارة دبي صفقة قياسية بعد بيع قطعة أرض فارغة لا تتجاوز مساحتها 24500 قدم مربع مقابل 125 مليون درهم إماراتي أي حوالي 34 مليون دولار.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الأرض التي بيعت في 19 أبريل تقع في جزيرة خليج الجميرا "جميرا باي"، وهي جزيرة صناعية على شكل فرس النهر، و تحتوي على شقق وفلل منخفضة الارتفاع. ويمكن الوصول إلى تلك الجزيرة التي تقع مقابل ساحل الجميرا عن طريق جسر بطول 300 متر.

وفي تعليقه على تلك الصفقة، قال السمسار، نايت فرانك، الذي كان أحد الوسطاء فيه إنها "مستوى مرتفع جديد"، مشيرا إلى أن المشتري المجهول، الذي لا يعيش في دولة الإمارات، يخطط لبناء منزل فاخر مخصص لقضاء الإجازات العائلية.

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن تلك الأرض كانت قد بيعت قبل نحو عامين مقابل 36.5 مليون درهم مما يعني أن البائع قد ربح 88.5 مليون درهم.

وقطعة الأرض التي جرى بيعها الأسبوع الماضي هي واحدة من 128 فقط عرضت في الأصل على جزيرة خليج الجميرا من قبل شركة مراس القابضة المدعومة من حكومة دبي.

ويتوقع سماسرة العقارات استمرار تحطيم أرقام القياسية في مجال بيع تلك النوعية من الأراضي، فعلى سبيل المثال فإن نفس البائع لقطعة الأرض السابقة يملك قطعة أخرى بجوارها، ويعتزم التنازل عنها مقابل 135 مليون درهم.

المصدر: "بلومبيرغ"