نائب أمين مجلس الأمن الروسي: العملية الخاصة ساعدت في وقف تهريب المخدرات من أوكرانيا
Globallookpress Sergii KharchenkoZUMAPRESS.com
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صرح نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر غريبينكين بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة قامت بدور كبير في إغلاق قنوات تهريب المخدرات من أوكرانيا الموجهة للشباب الروسي.
جاء ذلك في مقابلة لغريبينكين مع "روسيسكايا غازيتا"، حيث تابع: "إن شن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وخاصة تحرير منطقتي زابوروجيه وخيرسون ساهم إلى حد كبير في سد قنوات تهريب المخدرات الأوكرانية للتوزيع بين الشباب الروس".
المصدر: نوفوستي