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نائب أمين مجلس الأمن الروسي: العملية الخاصة ساعدت في وقف تهريب المخدرات من أوكرانيا

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نائب أمين مجلس الأمن الروسي: العملية الخاصة ساعدت في وقف تهريب المخدرات من أوكرانيا
Globallookpress Sergii KharchenkoZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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صرح نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر غريبينكين بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة قامت بدور كبير في إغلاق قنوات تهريب المخدرات من أوكرانيا الموجهة للشباب الروسي.

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جاء ذلك في مقابلة لغريبينكين مع "روسيسكايا غازيتا"، حيث تابع: "إن شن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وخاصة تحرير منطقتي زابوروجيه وخيرسون ساهم إلى حد كبير في سد قنوات تهريب المخدرات الأوكرانية للتوزيع بين الشباب الروس".

المصدر: نوفوستي

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