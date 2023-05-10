محكمة باكستانية تصدر قرارا باعتقال عمران خان

أفادت قناة "Dawn" بأن محكمة باكستانية أصدرت قرارا باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة 8 أيام على خلفية قضية "قدير تراست".

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وأضافت أن المحكمة وجهت اتهاما رسميا إلى خان في قضية فقدان هدايا من زعماء الدول الأجنبية.

وتم اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمس الثلاثاء من قبل موظفي مكتب التقارير الوطنية (الاستخبارات الاقتصادية) في قضية "قدير تراست". ويرى المحققون أن خان بالتعاون مع زوجته وزعماء حزبه أسس صندوقا لإنشاء "جامعة قدير"، وبهذه الصورة ألحقوا ضررا بخزينة باكستان بمبلغ 50 مليار روبية. وبعد اعتقال خان دعا حزبه ("تحريك إنصاف") إلى إجراء مظاهرات احتجاج واسعة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي