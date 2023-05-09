بعد اعتقال عمران خان.. المعارضة الباكستانية تدعو للتظاهر

دعت المعارضة الباكستانية إلى تنظيم مظاهرات احتجاج جماهيرية واسعة بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "تحريك إنصاف" المعارض عمران خان.

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وكتب حزب "تحريك إنصاف" في صحفته على "تويتر": "حان وقتك، يا شعب باكستان. كان خان دائما إلى جانبك، والآن حان الوقت للوقوف إلى جانبه".

وتم نشر هذه التغريدة بهشتاغ #ReleaseImranKhan ("أطلقوا سراح عمران خان") ومع صورة تظهر لحظة اعتقال الزعيم السياسي كتب عليها "إضربوا في باكستان".

وأعلنت السلطات الباكستانية في وقت سابق من هذا اليوم أنه تم اعتقال عمران خان من قبل مكتب التقارير الوطنية (الاستخبارات الاقتصادية) في قضية الصندوق "القدير تراست".

وفي وقت سابق فتح مكتب التقارير الوطنية تحقيقا في نشاط عمران خان وزوجته وقادة حزب "تحريك إنصاف" المعارض الذين أسسوا، حسب المحققين، صندوقا لإنشاء "جامعة القدير" وألحقوا أضرارا بخزينة باكستان بقيمة 50 مليار روبية.

المصدر: نوفوستي