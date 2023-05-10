بيسكوف يعلق على مزاعم البيت الأبيض بأن الفضل في النصر في الحرب العالمية الثانية يعود لأمريكا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن محاولة الجانب الأمريكي الاستئثار بالنصر على النازية بالحرب العالمية الثانية مع التعتيم على الدور السوفيتي يعد تصرفا خبيثا ومدمرا.

وأضاف بيسكوف في تعليقه اليوم الأربعاء على تصريح للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير حول هذا الموضوع: "هذا التصريح لا يعبر عن نسيان أو عدم معرفة بل هو، وللأسف الشديد، عبارة عن سلوك خبيث ومدمر".

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وشدد ممثل الكرملين، على أن التمسك بهذا الخط، أدى إلى ظهور جيل كامل نما وترعرع دون أي ذاكرة على الإطلاق حول التاريخ الحديث. وقال بيسكوف: "نعلم من مصادر مختلفة، أنه لا أحد في الجيل الشاب في أمريكا، يتذكر من حارب مع من خلال الحرب العالمية الثانية. وفي الواقع، حتى الجيل المتوسط ​​هناك لا يعرف تفاصيل ماضينا القريب. مع عدم معرفة كل أهوال الماضي ومع عدم معرفة من أنقذ العالم من الطاعون النازي، بالطبع، سيكون هناك جيل في أمريكا لا يستطيع تقييم حاضره ومستقبله بشكل واقعي. وكل ذلك ستكون له عواقب مؤسفة للغاية على المدى المتوسط ​​والطويل".

وأكد بيسكوف أن روسيا ستستمر في الاحتفاظ بذكرى الإنجاز الذي حققه الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، وستقوم بتقديم الحقيقة لجميع شعوب العالم.

المصدر: تاس