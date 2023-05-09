متحدثة البيت الأبيض تدعي أن الولايات المتحدة هي التي انتصرت على ألمانيا النازية

ادعت متحدثة البيت الأبيض أن الولايات المتحدة هي التي انتصرت على ألمانيا النازية، رغم إدراك الجميع للحقائق التاريخية واجتياح الجيش الأحمر برلين بعد تحرير أوروبا من جيوش هتلر ومحوره.

وقالت جان بيير: "يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الـ78 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وانتصار الولايات المتحدة وحلفائها على الفاشية والنازية الألمانية".

ومن جانبه، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تحاول جاهدة استثناء روسيا من قائمة الدول المنتصرة خلال الحرب العالمية الثانية، وتعمل على تهويل دورها وتعزيزه، رغم إدراك الجميع للحقائق التاريخية، وأن الجيش الأحمر صنع النصر على النازية.

المصدر: نوفوستي