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بيسكوف: لم تكن لدينا أي معلومات حول محاولات أوكرانية لضرب موسكو في 9 مايو الجاري

أخبار العالم

بيسكوف: لم تكن لدينا أي معلومات حول محاولات أوكرانية لضرب موسكو في 9 مايو الجاري
Sputnik
موسكو
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن هيئات الأمن الروسية لم تخبر بأي محاولات أوكرانية لضرب موسكو في 9 مايو الجاري، بعد قمع هجوم بمسيرة على الكرملين ليلة 3 مايو الجاري.

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وفي تعليقه على معلومات منشورة في قنوات "تلغرام" قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك أي معلومات من قوات الأمن الروسية بهذا الصدد".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أفادت وسائل إعلام في بيلاروس بأنه تم التخطيط لتنفيذ عدة هجمات إرهابية في أراضي هذا البلد قبل 9 مايو الجاري وفي هذا اليوم بالذات، مضيفة أن أثر منظمي الهجمات يؤدي إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس

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