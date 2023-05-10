أردوغان: أثق بـ "حكمة الأناضول" وليس الغرب

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه كان يعتمد دائما على "حكمة الأناضول" الشعبية وليس "مثل البعض الآخر" على ما تهمس به القوى الغربية في آذانهم.

إقرأ المزيد

وكتب أردوغان في صفحته على "تويتر": "لقد وثقنا بحكمة الأناضول، وليس ما همس به الغرب في آذاننا مثل البعض الآخر. اليوم نعتمد على حكمة وعقلانية 85 مليون شخص. في 14 مايو الجاري نعتقد بصدق أن حكمة الأناضول ستنتصر".

من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو الجاري. والخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات هو المرشح الوحيد من "التحالف الجمهوري" كمال كلجدار. كما سيشارك في الانتخابات الرئاسية زعيم حزب "Memleket" محرم إنجه والمرشح عن تحالف "Ata" سينان أوغان. وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على 50% من الأصوات ستعقد الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي