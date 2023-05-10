شركة ألمانية ترغب في توطين إنتاج الذخيرة ومعدات الدفاع الجوي في أوكرانيا

ترغب شركة Rheinmetall، الألمانية، في الاتفاق مع سلطات كييف، حول إنتاج ليس فقط دبابات Panther بل وآليات نقل عسكرية ومنظومات دفاع جوي وذخيرة في أوكرانيا.

وقال أرمين بابيرغر رئيس هذه الشركة المختصة بالصناعات الدفاعية، في حديث نقلته صحيفة Welt، إنه سيتم اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة في الأسابيع القليلة المقبلة.

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وإشار إلى أنه سيتم نقل شركات صناعات الدفاع في أوكرانيا، إلى العمل وفقا لمعايير الناتو.

ويرى بابيرغر، بعد المحادثات مع فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ترغب في الحفاظ على استقلالها على المدى الطويل، و"هذا بدوره يفترض بناء مصانع مشتركة لإنتاج السلاح والمعدات العسكرية، لتحل محل الشركات لإنتاج المعدات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية".

وقال بابيرغر: "على المدى المتوسط ​​والطويل، سنعطي أوكرانيا الإمكانية للدفاع عن نفسها".

في مارس الماضي، أفاد بابيرغر بأن شركته تتفاوض مع سلطات كييف لبناء مصنع في أوكرانيا يمكن أن ينتج ما يصل إلى 400 من أحدث دبابات Panther سنويا، ونوه بأن كلفة المصنع ستبلغ حوالي 200 مليون يورو.

المصدر: تاس