مصدر: لقاء حاسم حول صفقة الحبوب في اسطنبول

أعلن مصدر مطلع أن المفاوضات حول صفقة الحبوب في اسطنبول ستكون حاسمة، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يمكن الحديث عن أي توافق بين الأطراف في هذه المفاوضات حتى الآن.

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وردا على سؤال صحفي حول الطابع الحاسم للمفاوضات الرباعية التي ستعقد في اسطنبول في 10-11 مايو الجاري لتمديد صفقة الحبوب أجاب المصدر: "نعم، هذا صحيح".

وأضاف: "لا توجد هناك أي تحركات إلى الأمام حتى الآن. بحثت الوفود التقنية مختلف الخيارات التي سيتم بحثها على المستوى العالي. نأمل بأن تؤدي هذه المناقشات إلى توافق بين الأطراف".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن روسيا تتمسك بموقف بناء في المفاوضات وتتوقع تنفيذ شروطها.

تتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود التي تم توقيعها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، اتفاقية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وإلغاء حظر الصادرات الروسية والمواد الغذائية والأسمدة.

وفي 18 مارس 2023 مددت روسيا صفقة الحبوب لمدة 60 يوما، أي حتى 18 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي