هزة أرضية في محافظة قونية التركية (فيديو)

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة كولو في محافظة قونية التركية، عند الساعة 2:14 من فجر اليوم الأربعاء، فيما هرع المواطنون إلى الشوارع.

وفقا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، تم تسجيل هزة بلغت قوتها 4.2 درجة، وكان مركزها منطقة كولو في قونية، على عمق 8 كيلومترات.

وذكرت موقع haber turk، أن المواطنين الذين يعانون من حالة ذعر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، هرعوا إلى الشوارع.

وقد بدأت فرق "آفاد" عملية مسح في جميع أنحاء المدينة لتحديد الأضرار التي وقعت بعد الهزة.

المصدر: haber turk