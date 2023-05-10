زلزال يضرب محافظة إيشيكاوا باليابان
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أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليابانية بوقوع زلزال في مياه البحر بالقرب من محافظة إيشيكاوا اليابانية.
وجاء في بيان صدر عن الدائرة أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أن أقصى قوة للهزات الأرضية بلغت 4 درجات على مقياس من سبع نقاط يستخدم في اليابان.
وأكد البيان أنه لا يوجد هناك أي خطر لوقوع تسونامي.
ووقع هذا الزلزال في نفس المنطقة التي ضربها زلزال بقوة 6,3 درجة الأسبوع الماضي. وكان على عمق 10 كيلومترات أيضا.
المصدر: نوفوستي