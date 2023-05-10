إصابة 52 بولنديا في تصادم بين حافلة وشاحنة لنقل البضائع الخطرة شرقي ألمانيا

أصيب 52 شخصا من بينهم 10 إصاباتهم خطيرة، يوم الثلاثاء، إثر تصادم بين حافلة وشاحنة لنقل البضائع الخطرة في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن مركبة لنقل البضائع الخطرة اصطدمت بشاحنة متوقفة أمامها على الطريق السريع، مشيرة إلى أن الشاحنة لم تكن محملة بالبضائع وقت وقوع الحادث.

وقامت ثلاث مروحيات بإنقاذ بعض المصابين ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، فيما تم نقل غير المصابين باستخدام الحافلات.

هذا، وقالت الشرطة إن معظم المصابين هم من ركاب حافلة بولندية كانت في طريقها لبرلين.

وصرح متحدث باسم مركز الشرطة في جورزوف فيلكوبولسكي، بأنهم موظفون في شركة ألمانية.

من جهتها أفادت الشرطة البولندية بأن المصابين جميعهم مواطنون بولنديون.

ولم تذكر السلطات الألمانية وجهة الحافلة، كما لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للركاب.

وقبل أسابيع قليلة فقط، تعرضت حافلة من بولندا لحادث على الطريق السريع "إيه 2" بالقرب من مدينة ماجديبورغ بوسط ألمانيا، ونتيجة لذلك أصيب أكثر من 30 شخصا، وتفترض الشرطة أن سائق الحافلة غفا لفترة قصيرة.

المصدر: د ب أ