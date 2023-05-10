السفير الروسي: واشنطن ستدرك عاجلا أم آجلا أنه لا بديل عن علاقات براغماتية مع روسيا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن واشنطن ستتخلى عاجلا أم آجلا عن سياستها العدوانية تجاه روسيا، وستدرك أنه لا بديل عن علاقات براغماتية مع روسيا، تخدم البشرية جمعاء.

وقال أنطونوف في حفل استقبال بالسفارة الروسية بمناسبة الاحتفال بعيد النصر: "نحن على يقين تام بأنه سيأتي اليوم الذي ستتخلى فيه واشنطن عن سياستها العدائية، وتدرك أنه لا بديل عن بناء علاقات مع روسيا تقوم على البراغماتية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح الشعوب والدول والبشرية جمعاء".

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وأكد أن روسيا تتذكر أخوّة السلاح مع الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى أن القوات الروسية اليوم "تكافح مرة أخرى عدوى الفاشية"، ولكن في أوكرانيا.

وأضاف: "تحول وعي الكثير من الناس في بلدنا الشقيق، وتمت برمجتهم للحرب ضد روسيا. أعتبر أنه من واجب كل واحد منا أن ينقل الحقيقة التاريخية إلى أطفالنا وأحفادنا وإخبارهم عن الأبطال الذين منحونا فرصة العيش".

المصدر: نوفوستي