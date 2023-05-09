مستشار سابق في البنتاغون: على واشنطن أن تحسن علاقاتها مع روسيا

قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية دوغلاس ماكغريغور، إنه على الولايات المتحدة تحسين علاقاتها مع روسيا للحفاظ على السلم العالمي، وضمان احترام المصالح بين البلدين.

وأضاف ماكغريغور في حديث مع المرشح الأمريكي لانتخابات الرئاسية المقبلة روبرت كينيدي جونيور، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فقدت شعورها بالخوف من اندلاع صراع مدمر يمكن أن يتسبب بأضرار جسيمة للولايات المتحدة، ولهذا السبب تحديدا تستمر بمحاولات دفع روسيا نحو صراع مفتوح.

وتابع: "يتوجب علينا أن نتدخل رفقة حلفائنا، ونقترح إجراء مفاوضات دون أي شروط مسبقة، ونتخلى عن الكلام الفارغ حول ضرورة ترك الروس ينتحرون ذاتيا على الصعيد الوطني".

وألمح العقيد إلى ‘مكانية جعل العلاقات الروسية الأمريكية فعالة ومثمرة، مذكرا أنه خلال مكافحة "الإسلاميين" قدمت موسكو معلومات استخبارية بالغة الأهمية لواشنطن، شكلت حسما على الأرض".

وخلص ماكغريغور إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة معاملة روسيا على قدم المساواة وليس كأعداء، قائلا: "أرفض أن يكون لدينا علاقات عدائية مع روسيا، وهذا لا يعني أن نصبح أصدقاء وحلفاء، ولكن يجب علينا فهم مصالحهم".

المصدر: نوفوستي