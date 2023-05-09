 
مباشر

إساءة مقابل حفلة موسيقية على الحدود بين روسيا وإستونيا

أخبار العالم

إساءة مقابل حفلة موسيقية على الحدود بين روسيا وإستونيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9zg

نظمت سلطات مدينة إيفانغورود الروسية المحاذية لمدينة نارفا الإستونية، حفلة موسيقية قرب الحدود بمناسبة يوم النصر على النازية، على أن يستطيع سكان نارفا الاستمتاع بالحفلة أيضا.

ورصدت الكاميرا عددا من أهالي نارفا التي يعتبر معظم سكانها من أصل روسي، وهم يتجمعون على الضفة الإستونية من النهر الفاصل بين الدولتين، ويتابعون بارتياح الحفلة الموسيقية قرب أسوار القلعة القديمة على الجانب الروسي، حيث أقيمت أيضا شاشة كبيرة لنقل وقائع العرض. 

وانتقاما من هذه الفعالية، علق موظفو متحف نارفا على جدار قلعة نارفا التي يمكن رؤيتها من إيفانغورود، لافتة مسيئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقدم حرس الحدود الروسي احتجاجا للسلطات الإستونية مطالبا بإزالة اللافتة، لكن الجانب الإستوني رفض ذلك بحجة أن قوانين البلاد لا تمنع رفع مثل هذه اللافتات.

إقرأ المزيد
السفارة الروسية في إستونيا تحتج على حظر العلم الروسي في احتفالات عيد النصر
السفارة الروسية في إستونيا تحتج على حظر العلم الروسي في احتفالات عيد النصر

 والعام الماضي، حظرت السلطات الإستونية رفع العلم الروسي في احتفالات النصر على النازية في البلاد.

وهذا العام أعلنت أن كل من يحاول الاحتفال في 9 مايو في مدن البلاد سيواجه غرامة قدرها 1200 يورو.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا