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ازدياد عدد زيارات مواطني الدول الأوروبية إلى روسيا

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ازدياد عدد زيارات مواطني الدول الأوروبية إلى روسيا
Sputnik
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أفادت هيئة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن عدد الأجانب الذين قدموا إلى روسيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة من دول البلطيق ارتفع 12%  في الربع الأول من هذا العام.

ووفقا للبيانات، قام الأوروبيون هذا العام بحوالي 114 ألف زيارة إلى روسيا، على الرغم من أن هذا الرقم كان في عام 2022 كان 101.9 ألف.

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وجاء في البيانات: "أكثر من غيرهم دخل إلى روسيا مواطنو لاتفيا وليتوانيا وفنلندا وإستونيا وبولندا. وبلغ عدد زيارات الفنلنديين 23.6 ألف زيارة، وإستونيا - 20.7 ألف مرة. هذه الأرقام زادت بالمقارنة مع المؤشرات السابقة بمقدار 3.2 ومرتين على التوالي. وزاد عدد زيارات المواطنين البولنديين إلى روسيا على أساس سنوي بنسبة 69 في المائة، ومن ليتوانيا - بنسبة 42.5 في المائة، ومن لاتفيا - بنسبة 31.7 في المائة".

المصدر: نوفوستي

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