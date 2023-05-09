ازدياد عدد زيارات مواطني الدول الأوروبية إلى روسيا

أفادت هيئة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن عدد الأجانب الذين قدموا إلى روسيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة من دول البلطيق ارتفع 12% في الربع الأول من هذا العام.

ووفقا للبيانات، قام الأوروبيون هذا العام بحوالي 114 ألف زيارة إلى روسيا، على الرغم من أن هذا الرقم كان في عام 2022 كان 101.9 ألف.

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وجاء في البيانات: "أكثر من غيرهم دخل إلى روسيا مواطنو لاتفيا وليتوانيا وفنلندا وإستونيا وبولندا. وبلغ عدد زيارات الفنلنديين 23.6 ألف زيارة، وإستونيا - 20.7 ألف مرة. هذه الأرقام زادت بالمقارنة مع المؤشرات السابقة بمقدار 3.2 ومرتين على التوالي. وزاد عدد زيارات المواطنين البولنديين إلى روسيا على أساس سنوي بنسبة 69 في المائة، ومن ليتوانيا - بنسبة 42.5 في المائة، ومن لاتفيا - بنسبة 31.7 في المائة".

المصدر: نوفوستي