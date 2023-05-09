فون دير لاين تكشف طبيعة العقوبات الأوروبية القادمة ضد روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة الحادية عشرة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستركز على مواجهة التحايل على القيود الحالية.

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في كييف اليوم: "لقد قوضنا بالفعل قدرات روسيا بشكل جدي من خلال الفرض المتتالي لعشر حزم من العقوبات. ووافقت المفوضية يوم الجمعة الماضي على اقتراحها بشأن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات. وستتركز الحزمة الجديدة على وقف التحايل على العقوبات السابقة".

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في وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر، إنها وصلت إلى كييف لمقابلة زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي