زيلينسكي يلتقى مع فون دير لاين في كييف

نشر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مقطع فيديو لاجتماعه في مقر إقامته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصلت اليوم إلى كييف.

وكتب زيلينسكي في تعليقه: "من الآن، سيكون 9 مايو يوم أوروبا - في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في أوكرانيا. نلتقي اليوم في كييف، لأن كييف هي المكان المثالي للاحتفال بيوم أوروبا".

We also discussed Ukraine's progress on its EU path.



I paid my respect to Ukraine's efforts, working hard on reforms amidst a full blown war.⁰

Work needs to continue.



Ukraine can count on our support and expertise throughout the process. pic.twitter.com/SE3sy5UjpT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

في وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر، إنها وصلت إلى كييف لمقابلة زيلينسكي.

تحتفل أوكرانيا، الثلاثاء بيوم أوروبا في 9 مايو للمرة الأولى. قبل ذلك، كان يحتفل بهذا العيد في يوم السبت الثالث من شهر مايو.

وكان زيلينسكي قد أحال مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يقترح فيه تغيير تاريخ الاحتفال بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية من 9 مايو إلى 8 مايو.

كما أقر زيلينسكي الاحتفال بـ"يوم أوروبا" في أوكرانيا في 9 مايو من كل عام، وقال في مرسوم له: "تحقيقا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني.. قررت تأسيس يوم أوروبا في أوكرانيا، على أن يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو مع دول الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي