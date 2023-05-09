سلطات بولندا تنصح سفير روسيا بعدم وضع الزهور عند نصب للعسكريين السوفيت

أعلن ديوان الرئاسة البولندية، أن السلطات البولندية نصحت السفير الروسي في بولندا سيرغي أندريف، بعدم وضع أكاليل الزهور عند النصب التذكاري للجنود السوفيت في وارسو.

وقد أغلق حشد الطريق أمام السفير الروسي في المقبرة التذكارية في وارسو، عندما جاء لوضع إكليل من الزهور. ولم يتمكن الدبلوماسي والعديد من موظفي السفارة الآخرين من الاقتراب من مكان وضع إكليل الزهور، وتم دفعهم إلى السيارة مما جعلهم يضطرون لمغادرة المكان.

وكان مارشين بشيداتش رئيس قسم السياسة الدولية في الديوان الرئاسي البولندي، قال في حديث تلفزيوني: "آمل أن يمتنع السفير الروسي سيرغي أندرييف يوم الثلاثاء 9 مايو عن مثل هذه الاستفزازات مثل العام الماضي".

ويشار إلى أن مجموعة قامت في 9 مايو 2022، برش الطلاء الأحمر، على السفير أندريف وزوجته ومجموعة من الدبلوماسيين الروس في وارسو خلال حفل رسمي لوضع إكليل من الزهور في المقبرة التذكارية للجنود السوفيت مما منعهم من الاقتراب من النصب التذكاري.

المصدر: وكالات