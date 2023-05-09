تدنيس مقبرة تذكارية للجنود السوفيت في وارسو

أفادت وكالة "نوفوستي" بتدنيس مقبرة تذكارية للجنود السوفيت في وارسو من خلال نقوش بذيئة.

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ونقلت الوكالة عن مراسلها أنه تم على قاعدة أحد التماثيل الواقعة في أراضي المقبرة وضع نقوش ذات محتويات فاحشة ومعادية لروسيا بالطلاء الأسود.

وأضافت أن الكثير من رجال الأمن حاليا في مكان الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أحدا لا يتخذ أي إجراءات لإزالة النقوش.

وتخطط السفارة الروسية لدى وارسو، اليوم الثلاثاء، أن تضع أكاليلا من الزهور في هذه المقبرة لإحياء ذكرى الجنود السوفيت الذين قتلوا أثناء تحريرهم لبولندا.

وفي الوقت ذاته يجري نشطاء من الحركات المؤيدة لأوكرانيا مظاهرة خاصة في هذه المقبرة حيث ملأوا المنطقة المؤدية إلى القبور بالأعلام الأوكرانية.

وخلال مراسم وضع إكليل الزهور في نفس المقبرة في 9 مايو 2022 تعرض السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف لاعتداء. وأغلق البولنديون والأوكرانيون الذين تجمعوا في أراضي المقبرة، طريق السفير الروسي مرددين هتافات مهينة. وبدأوا بصب مادة حمراء على السفير والمرافقين له، واتضح فيما بعد أنها كانت شرابا.

المصدر: نوفوستي