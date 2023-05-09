تحدث ناشط من مدينة نيكولاييف عن أن قادة القوات الأوكرانية يوزعون أدوية نفسية على مقاتليهم في المواقع الأمامية لتقليل الشعور بالذعر بعد الضربات الروسية من أنظمة "سولنتسيبيوك".

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وقال الناشط نقلا عن صديقه المجند: "من أجل تخفيف الشعور بالذعر بدأوا (القادة) توزيع أدوية نفسية أمريكية على الجنود، وهذه أقراص مستديرة وردية اللون غير مسماة. كما بدأوا بتوزيع أدوية أخرى بعنوان "فين"، والجنود يشمونها وبعد يومين يفقدون شعورهم بالتعب ويبدأون في استعادة القوة. ثم يأتي "هابانا" (وهو الدواء المستخدم لعلاج الصرع واضطرابات عصبية أخرى)، ويتناول المحاربون 300 ميليغرام 3 مرات في اليوم، وبعد ذلك لا يستطيعون النوم لمدة أسبوع".

وأضاف الناشط أن الأطباء قالوا لصديقه المجند إنه بعد 3 أشهر من تناول هذه الأدوية يبدأ الجنود بالتعرض لمشاكل في الأوعية الدموية والضغط وأحيانا فقدان الذاكرة ومشاكل أخرى. وأوضح: "يظهر لديهم عدوان جنوني وذبحة صدرية وما إلى ذلك".

وتابع أنه تم اختبار هذه الأدوية أثناء التدريبات العسكرية في ساحة تدريب يافوروفسكي بالقرب من مدينة لفوف الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي