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وزارة الدفاع الروسية تجدد إشادتها ببطولات العسكريين الروس في أوكرانيا

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وزارة الدفاع الروسية تجدد إشادتها ببطولات العسكريين الروس في أوكرانيا
Globallookpress MOD Russia
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جددت وزارة الدفاع الروسية بالأعمال البطولية للجنود الروس خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، وتفانيهم في الدفاع عن روسيا وحماية مصالحها، وأبرزت اسمي اثنين منهم اليوم.

ونوّهت بالعريف ألكسندر سيزيكوف، الذي قام مع رفاقه بمهمة الدفاع عن إحدى البلدات من القوات الأوكرانية، حيث صد هجمات النازيين، وتمكن من إلحاق الضرر بالعدو، ودمر دبابة و4 مدرعات، عندما كان الجيش الأوكراني يقصف مواقع القوات الروسية.

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كما أظهر الرقيب أول، تيمور حكيموف، مستوى تدريب رائع حيث رصد مدرعة للنازيين تتحرك في اتجاه قافلة روسية، فقام باستهدافها بقنبلة يدوية ودمرها.

وأعلن وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، في 7 ديسمبر أن بطولات ومآثر أبطال العملية العسكرية الخاصة ستُدرج في كتب التاريخ المدرسية.

المصدر: RT

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