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بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا عاما إضافيا

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بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا عاما إضافيا
Legion-Media
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس، جو بايدن، قرر تمديد العقوبات المعروفة بـ"قانون قيصر" ضد سوريا لعام آخر.

وقال البيت الأبيض في بيانه اليوم الاثنين إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

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ونقل عن بايدن: "لذلك، أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وزعمت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعو السلطات السورية وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

المصدر: تاس

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