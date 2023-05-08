إيطاليا.. اندلاع حريق ضخم في مصنع للتقطير (فيديو)

أعلنت إدارة الإطفاء في إيطاليا أن حريقا ضخما اندلع في مصنع للتقطير بمدينة فينزا في إقليم إيميليا رومانيا.

وأوضحت الإدارة أن 60 من رجال الطوارئ يكافحون الحريق منذ ظهر الاثنين، مشيرة إلى أن 15 منشأة تضررت من جراء الحريق.

ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات، وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد كإجراء احترازي.

وطالب المسؤولون 530 شخصا بمغادرة المنطقة المحيطة، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وتعد عملية مكافحة الحريق عملية معقدة بسبب الكحول شديد الاشتعال، الذي جعل عمل خدمات الطوارئ يقتصر على حماية المنشآت غير المتضررة والمباني القريبة.

🔴 #Faenza (RA), dalle 12 #vigilidelfuoco impegnati con dieci squadre per l’#incendio in una distilleria, interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta, operazioni in corso [#8maggio 12:50] pic.twitter.com/518hAkHHf8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 8, 2023

🔴 #Faenza (RA), prosegue l’intervento di 60 #vigilidelfuoco, al lavoro con 20 automezzi: evacuate precauzionalmente 530 persone nell’area circostante, nel raggio di un chilometro. In corso operazioni di spegnimento, @ArpaER sul posto per i rilievi ambientali [#8maggio 15:30] pic.twitter.com/KVeaQtblWh — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 8, 2023

المصدر: د ب أ