محارب أمريكي قديم يذكّر واشنطن وموسكو بأنهما كانتا حليفتين

أكد المحارب الأمريكي القديم، فرانك كون، أنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا أن تتذكرا أنهما كانتا حليفتين خلال الحرب العالمية الثانية، وبإمكانهما إحياء هذا التعاون التاريخي.

وأشار العقيد المتقاعد البالغ من العمر 97 عاما إلى أنه يعتبر أن من واجبه تذكير الناس بالأوقات التي قاتلت فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفاؤهما في بريطانيا وفرنسا معا ضد النازية.

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وشدد على ضرورة تذكر دروس الحرب العالمية الثانية، لكن لا يفكر الجميع في ذلك.

وأضاف أن الحرب الباردة بدأت بعد وقت قصير من تحقيق السلام الذي طال انتظاره في مايو 1945.

وتابع: "لسوء الحظ، تم أيضا نسيان دروس الحرب الباردة، ونحن الآن نغرق في حرب باردة جديدة. وإذا لم نتوخ الحذر جميعا، فقد يتحول كل هذا إلى حرب حقيقية... ولن ينجو أحد من هذه الحرب".

ولفت إلى أن فترة الصداقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانت قصيرة للغاية، واختتم قائلا: "ربما لم يتبق سوى عدد قليل من المحاربين القدامى الذين يتذكرون ذلك".

المصدر: نوفوستي