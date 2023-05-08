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إيران.. مصرع رئيس دائرة مكافحة المخدرات خلال اشتباك مسلح

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إيران.. مصرع رئيس دائرة مكافحة المخدرات خلال اشتباك مسلح
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أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان الإيرانية العميد بهادر إسماعيلي، مصرع رئيس دائرة مكافحة المخدرات التابع لحرس الحدود العقيد مسعود بركاس، خلال اشتباك مسلح اليوم الاثنين.

وأوضح إسماعيلي أن العقيد مسعود بركاس لقي مصرعه خلال اشتباك مسلح دار بين ضباط دائرة مكافحة المخدرات في قيادة حرس الحدود مع عصابة من المجرمين ومهربي المخدرات في مياه الخليج الفارسي، بمحافظة هرمزكان.

وأشار إسماعيلي إلى أن حرس الحدود يواصل عمليات ملاحقة عناصر العصابة بعد فرارهم من مكان الاشتباك، منوها بإصابة عدد منهم.

 

المصدر: قناة العالم 

 

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