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أنطونوف: الاعتداء على المقبرة الروسية في واشنطن تم بدافع كراهية روسيا

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أنطونوف: الاعتداء على المقبرة الروسية في واشنطن تم بدافع كراهية روسيا
Globallookpress Lev Radin
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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن أعمال التخريب والسرقة التي تعرضت لها كنيسة أرثوذكسية في الجزء الروسي من مقبرة في واشنطن، تمت بدوافع كراهية روسيا.

وقال أنطونوف: "دنس المخربون الليلة مصلى أرثوذكسيا في القسم الروسي من مقبرة في واشنطن. وبدوافع الكراهية ضد روسيا، تعدى المخربون على هذا الموقع المقدس ونهبوا محتوياته".

وأشار إلى أن المخربين دنسوا "العديد من أجداث المؤمنين الروس" في المقبرة المذكورة.

المصدر: RT

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