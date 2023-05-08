نائب أمريكي يعتزم استدعاء بلينكن لجلسة استجواب بتهمة ازدراء الكونغرس

يعتزم مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي استدعاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن لجلسة استجواب لازدرائه الكونغرس خلال تحقيق بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكرت قناة "سي ان ان" أن ماكول أرسل رسالة إلى بلينكن بعد أن أدلى وزير الخارجية بشهادته أمام الكونغرس في مارس بشأن الانسحاب في عام 2021.

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وأشار عضو الكونغرس الجمهوري في الرسالة إلى أن وزارة الخارجية قدمت معلومات "غير كاملة"، ونتيجة لذلك "انتهكت وزارة الخارجية واجبها القانوني" ويجب الآن تقديم البيانات الكاملة على الفور.

وأضافت القناة أن "ماكول يمنح بلينكن مهلة ثالثة حتى 11 مايو للامتثال طوعا أو أنه سيذهب أبعد من ذلك في إجراءات استجواب بتهمة الازدراء".

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها "تصرف غير مثمر"، وأعربت عن أسفها لها.

المصدر: نوفوستي