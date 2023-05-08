"الناتو" يعزز تأهب مهمة "الشرطة الجوية" فوق البحر الأسود

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بنيّة "الناتو" تعزيز تأهب مهمة "الشرطة الجوية" فوق البحر الأسود، بعد مرافقة مقاتلة روسية طائرة بولندية هناك مؤخرا.

ونقلت الوكالة عن المصادر قوله: "تم رفع مستوى جاهزية القوات الجوية التابعة للحلف نتيجة السلوك الخطير الذي مارسته الطائرة الروسية بالقرب من الطائرة البولندية التابعة لـ"فرونتكس" الوكالة الدولية لحرس الحدود والسواحل، يوم الجمعة الماضي فوق البحر الأسود قبالة السواحل الرومانية".

واتهمت وزارة الدفاع البولندية طيار المقاتلة الروسية Su-35 بإجراء "مناورات عدوانية وخطيرة" قرب الطائرة البولندية Turbolet L-410.

وزعمت وزارة أن مناورات المقاتلة الروسية "تسببت في زيادة مستوى الاضطرابات وأدت إلى صعوبات خطيرة في السيطرة على الطائرات البولندية".

ونتيجة لذلك، تم تنبيه طائرتين حربيتين من سلاح الجو الروماني ومقاتلتين من سلاح الجو الإسباني، كانتا مناوبتين بمركز العمليات الجوية المشتركة في توريخون، لكن إقلاع هذه الطائرات لم يكن ضروريا.

المصدر: تاس