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رحمون وباشينيان يشاركان في احتفالات عيد النصر في موسكو

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رحمون وباشينيان يشاركان في احتفالات عيد النصر في موسكو
Sputnik
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قال مصدر في المكتب الصحفي للرئاسة الطاجيكية لمراسل "نوفوستي"، إن رئيس الجمهورية إمام علي رحمون توجه إلى موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بعيد النصر.

وأشار المصدر إلى أن رئيس طاجيكستان تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور الفعاليات الاحتفالية التي ستقام في موسكو بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.  

وقبل مغادرته إلى المطار، زار الرئيس رحمون، حديقة النصر في دوشنبه للمشاركة في مراسم وضع إكليل الزهور تكريما لذكرى النصر على النازية.

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من جانبه، ذكر مصدر في الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرمني، أن رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان سيغادر متوجها إلى موسكو اليوم الاثنين بدعوة من الرئيس بوتين، للمشاركة في احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية.

المصدر: نوفوستي

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