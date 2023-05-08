تشاووش أوغلو: المعارضة التركية تخيف السياح الروس

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن المعارضة التركية بتصريحاتها حول فرض عقوبات على روسيا تخيف السياح الروس.

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وقال تشاووش أوغلو في حديث لقناة "Lider Haber": "أثر ذلك. وصل أقل من 50% من العدد الذي جاء مبكرا. بعد هذه التصريحات بدأ السياح الروس يوجهون أعينهم إلى دول أخرى. آمل بأن نعيدهم. لكنك ترى ما تؤدي إليه مثل هذه التصريحات".

وأضاف تشاووش، سابقا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي إنتوني بلينكن أن أنقرة لن تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا وفي الوقت ذاته لا تسمح بتجنبها.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن العقوبات التركية ضد روسيا ستضر بأنقرة نفسها بالدرجة الأولى.

وأعلن ممثلو المعارضة التركية في تصريحاتهم الانتخابية عن ضرورة انضمام أنقرة إلى العقوبات ضد روسيا وتذكير موسكو بأن تركيا عضو في حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي