مقاتلو "فاغنر" يحررون بناية بالقرب من المعهد الطبي بغرب أرتيوموفسك

أفاد مراسل "نوفوستي" بأن مقاتلين من "فاغنر" تمكنوا من تحرير مبنى آخر بالقرب من المعهد الطبي في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، حيث لا تزال القوات الأوكرانية تبدي مقاومة.

وأشار المراسل، إلى أن المقاتلين الروس اقتحموا المبنى وقاموا بتطهيره، وخلال ذلك كانوا يطلقون رشقات نارية على المبنى وألقوا قنابل يدوية بهدف القضاء على أي مقاومة محتملة هناك.

وخلال تقدمهم في المكان، اكتشف عناصر "فاغنر" وجود قنابل يدوية مموهة وتمكنوا من إبطال مفعولها. وبعد التطهير، بدأ المقاتلون بإطلاق النار لقمع مواقع العدو في المباني المجاورة.

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وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: نوفوستي